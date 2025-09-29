Diretório de Empresas
Virgin Orbit
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

Virgin Orbit Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Mecânico na Virgin Orbit totaliza $117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Virgin Orbit. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Total por ano
$117K
Nível
-
Salário base
$100K
Stock (/yr)
$7K
Bônus
$10K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Virgin Orbit?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro Mecânico ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro Mecânico en Virgin Orbit in United States tiene una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Virgin Orbit para el puesto de Engenheiro Mecânico in United States es $100,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Virgin Orbit

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Uber
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos