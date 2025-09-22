Diretório de Empresas
Vinted
Vinted Cientista de Dados Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Vinted. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

€72.1K - €87.1K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Vinted, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Vinted in Germany é uma remuneração total anual de €91,863. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vinted para a função de Cientista de Dados in Germany é €67,313.

