Vinted
Vinted Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in Lithuania na Vinted varia de €52.8K a €76.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Vinted. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Faixa Comum
Faixa Possível
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

€141K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Vinted, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Outros Recursos