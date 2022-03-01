Diretório de Empresas
Vinted
Vinted Salários

O salário da Vinted varia de $33,163 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $127,917 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vinted. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Engenheiro de Software Backend

Recrutador
Median $33.2K
Desenvolvimento de Negócios
$73.3K

Analista de Dados
$73.1K
Cientista de Dados
$90K
Recursos Humanos
$58.6K
Jurídico
$110K
Operações de Marketing
$49.7K
Designer de Produto
$70.1K
Gerente de Produto
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$128K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Vinted, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Vinted é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,917. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vinted é $73,173.

Outros Recursos