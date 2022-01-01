Diretório de Empresas
Vineti
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Vineti Salários

O salário da Vineti varia de $36,246 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $238,800 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vineti. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Designer de Produto
$239K
Gerente de Produto
$36.2K
Engenheiro de Software
$99.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gerente de Programa Técnico
$99.5K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Vineti é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $238,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vineti é $99,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Vineti

Empresas Relacionadas

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • Infor
  • CentralSquare Technologies
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos