Vicarious Surgical Salários

O salário da Vicarious Surgical varia de $91,017 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $147,735 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vicarious Surgical. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$130K
Engenheiro Mecânico
$91K
Gerente de Produto
$126K

Engenheiro de Software
$148K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

