Diretório de Empresas
ViacomCBS
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ViacomCBS Salários

O salário da ViacomCBS varia de $61,762 em remuneração total por ano para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais baixa a $413,055 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ViacomCBS. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Produto
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Gerente de Engenharia de Software
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Analista de Negócios
Median $134K
Analista de Dados
Median $121K
Cientista de Dados
Median $209K
Designer de Produto
Median $160K
Arquiteto de Soluções
Median $213K

Arquiteto de Dados

Marketing
Median $118K
Gerente de Programa
Median $150K
Gerente de Projeto
Median $105K
Analista Financeiro
Median $110K
Contador
$79.7K
Gerente de Operações de Negócio
$61.8K
Desenvolvimento de Negócios
$328K
Copywriter
$92.5K
Recursos Humanos
$413K
Jurídico
$131K
Consultor de Gestão
$134K
Operações de Marketing
$99.5K
Gerente de Design de Produto
$209K
Recrutador
Median $100K
Vendas
$221K
Analista de Cibersegurança
$133K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.33%

ANO 1

33.33%

ANO 2

33.33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na ViacomCBS, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.33% adquire no 1st-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire no 2nd-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire no 3rd-ANO (33.33% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ViacomCBS é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $413,055. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ViacomCBS é $134,200.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ViacomCBS

Empresas Relacionadas

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos