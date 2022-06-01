Vero Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Vero varia de $91,295 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $110,605 para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Vero. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Gerente de Operações de Negócios
$111K
Marketing
$91.3K
Gerente de Design de Produto
$105K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Vero é Gerente de Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $110,605. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Vero é $105,344.

