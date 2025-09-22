A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Verkada varia de $195K por year para L2 a $452K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $235K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
10%
ANO 1
20%
ANO 2
30%
ANO 3
40%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)
30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)
40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)
15%
ANO 1
25%
ANO 2
30%
ANO 3
30%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)
30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)