A remuneração de Recrutador in United States na Verkada varia de $135K por year para L2 a $170K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $150K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ANO 1
20%
ANO 2
30%
ANO 3
40%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)
30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)
40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)
15%
ANO 1
25%
ANO 2
30%
ANO 3
30%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)
30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)