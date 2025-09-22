Diretório de Empresas
Verkada
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Verkada Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Verkada totaliza $209K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $225K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)



Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Designer de Produto en Verkada in United States tiene una compensación total anual de $237,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Designer de Produto in United States es $218,000.

