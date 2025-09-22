Diretório de Empresas
Verkada
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Pessoas

  • Todos os Salários de Operações de Pessoas

Verkada Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Verkada varia de $141K a $198K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$153K - $178K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$141K$153K$178K$198K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Operações de Pessoas submissões na Verkada para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire no 4th-ANO (2.50% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Operações de Pessoas ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Pessoas na Verkada é uma remuneração total anual de $197,540. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Verkada para a função de Operações de Pessoas é $141,100.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Verkada

Empresas Relacionadas

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos