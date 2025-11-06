A remuneração de Arquiteto de Soluções in Raleigh-Durham Area na Verizon varia de $105K por year para Solution Architect a $157K por year para Principal Solution Architect. O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $104K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
34% adquire no 3rd-ANO (34.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
