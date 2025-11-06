Verizon Engenheiro de Software Salários em Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area na Verizon varia de $79K por year para MTS 1 a $156K por year para PMTS. O pacote de remuneração in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano por year totaliza $83K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 33 % ANO 1 33 % ANO 2 34 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

34 % adquire no 3rd - ANO ( 34.00 % anual ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Verizon ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título