Verizon
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Engenheiro de Software Salários em Greater Hyderabad Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na Verizon varia de ₹1.02M por year para MTS 1 a ₹4.89M por year para PMTS. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano por year totaliza ₹1.46M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MTS 1
(Nível Iniciante)
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Ver 4 Mais Níveis
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire no 3rd-ANO (34.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Verizon in Greater Hyderabad Area é uma remuneração total anual de ₹4,890,252. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Verizon para a função de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area é ₹1,379,503.

