Veriff
Veriff Salários

O salário da Veriff varia de $24,788 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $115,575 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Veriff. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70.8K
Gerente de Ciência de Dados
$94.8K
Cientista de Dados
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recursos Humanos
$94.3K
Gerente de Produto
$114K
Gerente de Projeto
$24.8K
Vendas
$116K
Gerente de Engenharia de Software
$80.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Veriff é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $115,575. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Veriff é $94,528.

Outros Recursos