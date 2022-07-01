VergeSense Salários

Diretório de Empresas
O salário da VergeSense varia de $113,706 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $276,375 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VergeSense. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Hardware
$276K
Designer de Produto
$184K
Gerente de Produto
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Projeto
$114K
Engenheiro de Software
$167K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VergeSense é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VergeSense é $184,075.

