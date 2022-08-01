Veranex Salários

O salário da Veranex varia de $83,580 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $180,900 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Veranex . Última atualização: 10/16/2025