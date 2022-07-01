Verana Health Salários

O salário da Verana Health varia de $161,000 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $192,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Verana Health . Última atualização: 10/16/2025