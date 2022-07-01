Diretório de Empresas
Verana Health
Verana Health Salários

O salário da Verana Health varia de $161,000 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $192,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Verana Health. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Software
Median $193K
Cientista de Dados
Median $161K
Gerente de Produto
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Verana Health é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $192,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Verana Health é $176,880.

