Diretório de Empresas
Vectara
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Vectara Salários

A faixa salarial da Vectara varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $180,900 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Vectara. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $159K
Cientista de Dados
$181K
Vendas
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Vectara to Cientista de Dados at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Vectara wynosi $158,750.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Vectara

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos