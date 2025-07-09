Vast Space Salários

O salário da Vast Space varia de $153,000 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $184,116 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vast Space . Última atualização: 9/14/2025