Vast Space
Vast Space Salários

O salário da Vast Space varia de $153,000 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $184,116 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vast Space. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$184K
Recrutador
$153K
Engenheiro de Software
$167K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Vast Space é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,116. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vast Space é $166,600.

Outros Recursos