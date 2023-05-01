VAST Data Salários

O salário da VAST Data varia de $124,443 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $741,411 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VAST Data . Última atualização: 9/14/2025