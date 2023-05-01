Diretório de Empresas
VAST Data
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

VAST Data Salários

O salário da VAST Data varia de $124,443 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $741,411 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VAST Data. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $124K
Atendimento ao Cliente
$150K
Gerente de Engenharia de Software
$741K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na VAST Data, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VAST Data é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $741,411. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VAST Data é $149,763.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para VAST Data

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • PayPal
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos