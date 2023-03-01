Vasion Salários

O salário da Vasion varia de $52,260 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $125,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vasion . Última atualização: 9/14/2025