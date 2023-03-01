Vasion Salários

Diretório de Empresas
O salário da Vasion varia de $52,260 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $125,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vasion. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K
Tecnólogo da Informação (TI)
$52.3K
Vendas
$89.6K

Perguntas Frequentes

El rol amb millor retribució reportat a Vasion és Engenheiro de Software amb una compensació total anual de $125,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vasion és $89,550.

