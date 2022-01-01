Diretório de Empresas
Varonis
Varonis Salários

O salário da Varonis varia de $64,675 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $203,732 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varonis. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $204K
Vendas
Median $110K

Tecnólogo da Informação (TI)
$84.6K
Marketing
$134K
Gerente de Produto
$204K
Recrutador
$66.5K
Engenheiro de Vendas
$131K
Analista de Cibersegurança
$64.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Varonis é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,732. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Varonis é $125,409.

Outros Recursos