Varicent Salários

O salário da Varicent varia de $8,654 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $141,924 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varicent . Última atualização: 9/14/2025