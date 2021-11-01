Varicent Salários

Diretório de Empresas
O salário da Varicent varia de $8,654 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $141,924 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varicent. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.2K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Gerente de Engenharia de Software
Median $142K
Gerente de Produto
Median $94.3K

Analista de Negócios
$73.9K
Analista de Dados
$8.7K
Cientista de Dados
$114K
Marketing
$84.4K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$92.4K
Gerente de Conta Técnica
$92K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Varicent é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $141,924. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Varicent é $92,181.

