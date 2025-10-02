A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na ValueLabs varia de ₹870K por year a ₹3.79M. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano por year totaliza ₹1.53M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ValueLabs. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título