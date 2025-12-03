Diretório de Empresas
USPS
USPS Designer Industrial Salários

A remuneração total média de Designer Industrial in United States na USPS varia de $62.3K a $88.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da USPS. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$70.5K - $80.3K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na USPS?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer Industrial na USPS in United States é uma remuneração total anual de $88,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na USPS para a função de Designer Industrial in United States é $62,250.

Outros Recursos

