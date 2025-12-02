Diretório de Empresas
Ushio
Ushio Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in Canada na Ushio varia de CA$100K a CA$146K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ushio. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$82.2K - $95.4K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Ushio?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Ushio in Canada é uma remuneração total anual de CA$145,551. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ushio para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$100,295.

