A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na U.S. Immigration and Customs Enforcement varia de $56.5K a $81.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da U.S. Immigration and Customs Enforcement. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$64K - $74.4K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$56.5K$64K$74.4K$81.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na U.S. Immigration and Customs Enforcement?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States é uma remuneração total anual de $81,932. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na U.S. Immigration and Customs Enforcement para a função de Engenheiro de Software in United States é $56,457.

