A remuneração total média de Jurídico in United States na U.S. Chamber of Commerce varia de $106K a $155K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da U.S. Chamber of Commerce. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$122K - $139K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$106K$122K$139K$155K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na U.S. Chamber of Commerce?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurídico na U.S. Chamber of Commerce in United States é uma remuneração total anual de $154,580. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na U.S. Chamber of Commerce para a função de Jurídico in United States é $106,110.

