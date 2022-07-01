Uptake Technologies Salários

Diretório de Empresas


O salário da Uptake Technologies varia de $127,500 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $210,700 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uptake Technologies. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cientista de Dados
$150K
Engenheiro de Software
$128K
Gerente de Engenharia de Software
$211K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Uptake Technologies é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $210,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Uptake Technologies é $149,745.

