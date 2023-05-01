UPSIDE Foods Salários

O salário da UPSIDE Foods varia de $79,600 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $139,296 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UPSIDE Foods . Última atualização: 11/16/2025