Diretório de Empresas
Uplight
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Uplight Salários

O salário da Uplight varia de $70,350 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $347,900 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uplight. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $160K
Analista de Dados
$70.4K
Cientista de Dados
$196K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Recursos Humanos
$101K
Gerente de Produto
$348K
Gerente de Projeto
$98.8K
Vendas
$109K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Uplight é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $347,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Uplight é $114,570.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Uplight

Empresas Relacionadas

  • 15Five
  • Recorded Future
  • BetterCloud
  • Red Canary
  • Beekeeper
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos