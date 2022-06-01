Diretório de Empresas
Uplers
Uplers Salários

O salário da Uplers varia de $8,572 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $108,272 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uplers. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $32.4K
Gerente de Operações de Negócio
$92K
Desenvolvimento de Negócios
$26.2K

Recursos Humanos
$12K
Consultor de Gestão
$108K
Designer de Produto
$31.4K
Gerente de Projeto
$8.6K
Vendas
$26.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Uplers é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $108,272. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Uplers é $28,886.

