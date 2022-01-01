Upland Software Salários

Diretório de Empresas
O salário da Upland Software varia de $7,948 em remuneração total por ano para Recursos Humanos in India na faixa mais baixa a $124,574 para Marketing in Canada na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upland Software. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Recursos Humanos
$7.9K
Tecnólogo da Informação (TI)
$66.3K
Marketing
$125K

Gerente de Produto
$62.7K
Engenheiro de Software
$34.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Upland Software é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $124,574. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Upland Software é $62,712.

