Uphold Salários

O salário da Uphold varia de $64,675 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $490,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uphold . Última atualização: 11/16/2025