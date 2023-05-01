Diretório de Empresas
Uphold
Uphold Salários

O salário da Uphold varia de $64,675 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $490,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uphold. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cientista de Dados
$151K
Recursos Humanos
$64.7K
Engenheiro de Software
$109K

Gerente de Engenharia de Software
$490K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Uphold é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $490,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Uphold é $130,090.

