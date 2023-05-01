Diretório de Empresas
Upflow
Upflow Salários

O salário da Upflow varia de $60,480 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $215,324 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upflow. Última atualização: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Analista de Dados
$103K
Gerente de Produto
$96.7K
Vendas
$67.7K

Engenheiro de Software
$60.5K
Gerente de Engenharia de Software
$215K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Upflow é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $215,324. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Upflow é $96,664.

