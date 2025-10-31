University of Maryland Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na University of Maryland totaliza $52K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da University of Maryland. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano University of Maryland Quantitative Researcher College Park, MD Total por ano $52K Nível L3 Salário base $52K Stock (/yr) $0 Bônus $0 Anos na empresa 1 Ano Anos de exp 2 Anos

Últimos Salários Enviados

