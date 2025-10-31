Diretório de Empresas
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in United States na University of Kansas Medical Center varia de $116K a $165K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da University of Kansas Medical Center. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$132K - $150K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$116K$132K$150K$165K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Engenharia de Software submissões na University of Kansas Medical Center para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na University of Kansas Medical Center?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na University of Kansas Medical Center in United States é uma remuneração total anual de $165,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na University of Kansas Medical Center para a função de Gerente de Engenharia de Software in United States é $116,200.

