University of Florida
University of Florida Tecnólogo da Informação (TI) Salários

O pacote de remuneração mediano de Tecnólogo da Informação (TI) na University of Florida totaliza $93K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da University of Florida. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Total por ano
$93K
Nível
4
Salário base
$93K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na University of Florida?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Tecnólogo da Informação (TI) na University of Florida é uma remuneração total anual de $117,627. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na University of Florida para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $93,000.

