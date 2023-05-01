Univeris Salários

Diretório de Empresas
O salário da Univeris varia de $64,457 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $123,804 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Univeris. Última atualização: 9/14/2025

Gerente de Engenharia de Software
Median $124K
Engenheiro de Software
Median $97.7K
Analista de Cibersegurança
$64.5K

Arquiteto de Soluções
$122K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Univeris é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $123,804. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Univeris é $110,031.

Outros Recursos