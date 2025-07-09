Diretório de Empresas
UnitedLex Salários

O salário da UnitedLex varia de $11,919 em remuneração total por ano para Jurídico na faixa mais baixa a $155,220 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UnitedLex. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Jurídico
$11.9K
Gerente de Produto
$124K
Gerente de Engenharia de Software
$155K

Arquiteto de Soluções
$28K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na UnitedLex é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,220. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na UnitedLex é $76,176.

