United Talent Agency Salários

O salário da United Talent Agency varia de $50,170 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $233,825 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Talent Agency . Última atualização: 9/21/2025