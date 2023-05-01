Diretório de Empresas
United Talent Agency
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

United Talent Agency Salários

O salário da United Talent Agency varia de $50,170 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $233,825 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Talent Agency. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $135K
Assistente Administrativo
$50.2K
Marketing
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Produto
$221K
Gerente de Programa Técnico
$234K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na United Talent Agency é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $233,825. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na United Talent Agency é $135,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para United Talent Agency

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos