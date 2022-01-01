Diretório de Empresas
United Nations
United Nations Salários

O salário da United Nations varia de $28,858 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $167,151 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Nations. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $167K
Assistente Administrativo
$106K
Gerente de Operações de Negócio
$33.7K

Analista de Negócios
$109K
Gerente de Ciência de Dados
$155K
Tecnólogo da Informação (TI)
$95.3K
Designer de Produto
$33.4K
Gerente de Produto
$90.9K
Gerente de Programa
$75.3K
Gerente de Projeto
$28.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na United Nations é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $167,151. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na United Nations é $93,094.

Outros Recursos