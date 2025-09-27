Diretório de Empresas
United Nations Development Programme
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gerente de Programa Técnico

United Nations Development Programme Gerente de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa Técnico in Pakistan na United Nations Development Programme varia de PKR 5.09M a PKR 7.27M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da United Nations Development Programme. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Faixa Comum
Faixa Possível
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Programa Técnico submissões na United Nations Development Programme para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

PKR 44.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de PKR 8.43M+ (às vezes PKR 84.26M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na United Nations Development Programme?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Programa Técnico ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na United Nations Development Programme in Pakistan é uma remuneração total anual de PKR 7,265,022. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na United Nations Development Programme para a função de Gerente de Programa Técnico in Pakistan é PKR 5,091,725.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para United Nations Development Programme

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos