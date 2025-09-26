Diretório de Empresas
United Internet
  • Salários
  • Gerente de Projeto

  • Todos os Salários de Gerente de Projeto

United Internet Gerente de Projeto Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gerente de Projeto na United Internet totaliza €83.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da United Internet. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
Total por ano
€83.4K
Nível
-
Salário base
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na United Internet?

€143K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na United Internet in Germany é uma remuneração total anual de €112,942. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na United Internet para a função de Gerente de Projeto in Germany é €56,483.

Outros Recursos