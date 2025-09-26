Diretório de Empresas
Unit4
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Unit4 Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Engenheiro de Software na Unit4 totaliza €26.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Unit4. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Total por ano
€26.4K
Nível
L2
Salário base
€25K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€1.4K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Unit4?

€143K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Unit4 in Spain é uma remuneração total anual de €33,763. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Unit4 para a função de Engenheiro de Software in Spain é €26,422.

