Unilog
Unilog Salários

O salário da Unilog varia de $18,165 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $51,740 para Atendimento ao Cliente na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Unilog. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$51.7K
Gerente de Produto
$26.7K
Engenheiro de Software
$18.2K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Unilog é Atendimento ao Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $51,740. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Unilog é $26,704.

