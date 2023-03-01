Unify Consulting Salários

Diretório de Empresas
O salário da Unify Consulting varia de $145,725 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $221,100 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta.

Engenheiro de Software
Median $150K
Cientista de Dados
Median $180K
Consultor de Gestão
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócios
$151K
Desenvolvimento de Negócios
$153K
Operações de Marketing
$146K
Designer de Produto
$172K
Arquiteto de Soluções
$221K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Unify Consulting é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $221,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Unify Consulting é $161,500.

Outros Recursos