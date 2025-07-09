Uni Cards Salários

O salário da Uni Cards varia de $28,550 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $67,993 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uni Cards . Última atualização: 9/21/2025