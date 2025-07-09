Uni Cards Salários

Diretório de Empresas
O salário da Uni Cards varia de $28,550 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $67,993 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uni Cards. Última atualização: 9/21/2025

Engenheiro de Software
Median $68K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $61.5K
Gerente de Ciência de Dados
$49.1K

Designer de Produto
$28.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Uni Cards é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $67,993. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Uni Cards é $55,268.

